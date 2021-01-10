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Кадейкин был на льду при 12 из 17 последних голов «Салавата», Хартикайнен — 11

Кадейкин был на льду при 12 из 17 последних голов «Салавата», Хартикайнен — 11
Хоккей / КХЛ 0

Второе звено «Салавата Юлаева» забросило шесть шайб при игре в равных составах за последние четыре матча регулярного чемпионата КХЛ.

На счету сочетания Плэтт – Кадейкин – Жарков три гола в ворота «Металлурга», две шайбы в матче с «Авангардом» и одна с «Ак Барсом». Всего в этих играх в активе Плэтта (2+0), у Жаркова (2+4), у Кадейкина (2+5).

Ударное сочетание уфимцев в лице Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда в последних четырёх встречах при игре в равных составах отличилось пять раз. Остальные шайбы финские легионеры организовали при игре в большинстве.

Игроки «Салавата Юлаева» на льду при 17 последних шайбах команды:

Кадейкин – 12 раз, 7 (2+5) очков,
Хартикайнен — 11 раз, 8 (4+4) очков,
Маннинен – 10 раз, 7 (1+6) очков,
Гранлунд — 9 раз, 4 (2+2) очка.

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Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.
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