Зарипов – о голе Педана в свои ворота: курьёзная шайба. Могу только поздравить его

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал неудачную игру защитника Андрея Педана в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (7:3). Игрок обороны на пятачке пытался остановить шайбу локтём, но после его касания она угодила в ворота. Гол, ставший в итоге победным, был записан на Сакари Маннинена.

«Забивал ли я когда-нибудь локтем? Не помню. Такие шайбы относятся к курьёзным. Я могу только поздравить Андрея Педана», – приводит слова Зарипова «ГорОбзор.Ру».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.