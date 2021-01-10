Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зарипов – о голе Педана в свои ворота: курьёзная шайба. Могу только поздравить его

Зарипов – о голе Педана в свои ворота: курьёзная шайба. Могу только поздравить его
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал неудачную игру защитника Андрея Педана в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (7:3). Игрок обороны на пятачке пытался остановить шайбу локтём, но после его касания она угодила в ворота. Гол, ставший в итоге победным, был записан на Сакари Маннинена.

«Забивал ли я когда-нибудь локтем? Не помню. Такие шайбы относятся к курьёзным. Я могу только поздравить Андрея Педана», – приводит слова Зарипова «ГорОбзор.Ру».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.

«Ак Барс» шёл на рекорд, но попал под каток! «Салават» смял Казань в дерби, забив 7 голов
Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021