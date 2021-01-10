Видео из раздевалки «Салавата Юлаева» после разгромной победы над «Ак Барсом»
Пресс-служба «Салавата Юлаева» разместила в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:3).
Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен — он забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. Пять очков в составе победителей набрал Сакари Маннинен (1+4), три — у Александра Кадейкина (1+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста, Андрей Педан и Данис Зарипов.
Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.
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Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.
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