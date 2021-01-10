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Реакция сына Хартикайнена на покер папы в ворота «Ак Барса». Видео

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен — он забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. На трибунах финского форварда поддерживали супруга Анниина Хартикайнен и трёхлетний сын.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Новосибирске — с местной «Сибирью». Обе встречи состоятся 12 января.