«Сочи» в гостях уступил «Северстали», потерпев четвёртое поражение кряду

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ХК «Сочи». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Северстали» Кирилл Капустин, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Йоонас Няттинен (0+2). Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 31 бросок. У «Сочи» две шайбы забросил Сергей Шмелёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это четвёртое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 15 января дома встретится с рижским «Динамо», а «Сочи» 12 января в Санкт-Петербурге — со СКА.