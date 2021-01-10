«Сочи» в гостях уступил «Северстали», потерпев четвёртое поражение кряду
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ХК «Сочи». Встреча проходила в Ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Северстали» Кирилл Капустин, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Йоонас Няттинен (0+2). Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 31 бросок. У «Сочи» две шайбы забросил Сергей Шмелёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Это четвёртое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 15 января дома встретится с рижским «Динамо», а «Сочи» 12 января в Санкт-Петербурге — со СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Капустин (Гераськин) – 13:27' (5x5) 2:0 Капустин (Няттинен) – 16:51' (5x5) 2:1 Шмелёв (Рундблад, Мищенко) – 25:42' (5x5) 3:1 Морозов (Провольнев, Лишка) – 39:53' (5x5) 4:1 Вовченко (Гареев, Вихарев) – 47:46' (5x5) 4:2 Шмелёв (Точицкий, Петьков) – 56:22' (5x5)
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