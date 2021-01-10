Красивая победная шайба Константина Окулова в овертайме матча со СКА. Видео

ЦСКА обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Одним из главных героев встречи стал форвард ЦСКА Константин Окулов, который забросил победную шайбу в овертайме. 25-летний хоккеист красивым и мощным броском с разворота отправил шайбу под перекладину ворот Александра Самонова, несмотря на сопротивление нападающего СКА Андрея Кузьменко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это четвёртое кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с ХК «Сочи», а ЦСКА в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 12 января.