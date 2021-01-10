Брагин: не за горами плей-офф — идёт подготовка. У СКА играют те, у кого лучше состояние

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Хороший матч с обилием силовой борьбы. ЦСКА активно начал, имел небольшое преимущество, но потом наша команда адаптировалась к скоростям, и пошла равная игра. Моментами преимущество имели мы, моментами — соперник. В третьем периоде были удаления и ЦСКА завладел инициативой. Не за горами плей-офф — идёт подготовка. Играют те, у кого лучше состояние», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.

Это четвёртое кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с ХК «Сочи», а ЦСКА в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 12 января.