Никитин: сделали много глупостей в матче со СКА, но сами их и исправили

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 ОТ).

«Мы сделали много глупостей, но сами их и исправили. За два периода было порядка пятнадцати потерь. Молодчики, что потом исправились. В третьем периоде играли правильно, были командные действия. Парни проявили характер. В плане психологии непросто переламывать самих себя», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов. В основное время у столичных «армейцев» отличились Артём Сергеев и Иван Телегин. У СКА дубль оформил Андрей Кузьменко.

Это четвёртое кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с ХК «Сочи», а ЦСКА в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 12 января.