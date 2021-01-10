Никитин: сделали много глупостей в матче со СКА, но сами их и исправили

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 ОТ).
«Мы сделали много глупостей, но сами их и исправили. За два периода было порядка пятнадцати потерь. Молодчики, что потом исправились. В третьем периоде играли правильно, были командные действия. Парни проявили характер. В плане психологии непросто переламывать самих себя», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.
Победную шайбу в овертайме забросил Константин Окулов. В основное время у столичных «армейцев» отличились Артём Сергеев и Иван Телегин. У СКА дубль оформил Андрей Кузьменко.
Это четвёртое кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с ХК «Сочи», а ЦСКА в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 12 января.
- 10 января 2021
-
23:37
-
23:18
-
22:39
-
22:25
-
21:55
-
21:34
-
21:05
-
20:52
-
20:20
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:19
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:29
-
18:13
-
18:04
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:22
-
17:08
-
16:58
-
16:36
-
16:16
-
15:41
-
15:31
-
15:30
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:33