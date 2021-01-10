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«Остановим гонения на православных». Дацюк призвал Путина защитить экс-схиигумена Сергия

«Остановим гонения на православных». Дацюк призвал Путина защитить экс-схиигумена Сергия
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк заступился за бывшего схиигумена Сергия (Романова), задержанного накануне в ходе штурма захваченного им Среднеуральского монастыря.

42-летний хоккеист в «Инстаграме» опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и разобраться в ситуации.

В ночь на 29 декабря сотрудники ОМОНа штурмом взяли захваченный Сергием Среднеуральский монастырь, провели обыск и задержали бывшего схиигумена. Он обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты «в» и «д» части 1 статьи 330 УК РФ). Басманный суд арестовал его на два месяца.

Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
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