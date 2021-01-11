Разин: «Северсталь» поработает над физикой, тактикой. Хорошо, что время есть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Сочи» (4:2).



«Если бы не концовка, можно бы команде поставить твердую пятёрку. Начало хорошее, во втором периоде был отрезок, когда плохо играли, концовку провели идеально, забили «в раздевалку». Третий период тоже начали хорошо, играли по заданию. Но пришлось потратить нервы — наверное, молодым командам это свойственно. Спасибо ребятам, которые втроём отстояли в важный момент. Естественно, мы разобрали ошибки, которые совершили в прошлой встрече в Сочи, и сегодня постарались их не допустить. Я думаю, что получилось. Но всё-равно матч вышел скомканным. Хотелось бы добавлять. Я скажу, что мы играли лучше в тех матчах, которые проиграли, но два очка есть два очка. Лучше пусть будет так. Впереди небольшой перерыв: завтра выходной, а потом поработаем над физикой, тактикой, над большинством и меньшинством. Хорошо, что есть время», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Сочи» в гостях уступил «Северстали», потерпев четвёртое поражение кряду