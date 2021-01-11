Лукашенко встретился с Фазелем в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эти минуты во Дворце независимости в Минске проводит встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает пресс-служба белорусского политика.
Ранее сообщалось, что Лукашенко не беспокоится по поводу возможной отмены чемпионата мира — 2021. Кроме того, он полагает, что перенос турнира будет «полным позором».
Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого выступает и вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.
Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обсудила варианты переноса ЧМ-2021 из Минска с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Лукашенко — о возможном лишении Беларуси ЧМ-2021: это будет полный позор
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