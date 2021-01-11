Киселевич — о Романове: если взорвётся ядерная бомба, он только посмеётся

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился мнением о бывшем одноклубнике Александре Романове, который начнёт сезон в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс».



«Если взорвётся ядерная бомба, он только посмеётся.



Позвольте ему учиться, и он взлетит. Лучше всё понимать и не совершать ошибок. Посмотрите на Кучерова: он играл в АХЛ, затем был в третьей тройке в НХЛ, а теперь он чёртова машина.



Романов — это тот парень, который возьмёт своё, если просто дать ему возможность… Отправьте его в ад и подождите 10 матчей — он выживет и в конечном итоге станет лучшим. Он такой парень.



Он как чёртов аккумулятор — всегда заряжен. Однажды у нас было четыре матча подряд, мы устали. Заходим в комнату и говорим: «Не включай музыку слишком громко» и «Мне нужен кофе». А он заходит и говорит: «Пойдём на лёд, ребята, пойдём на разминку, или поиграем в баскетбол, или ещё что-нибудь в этом роде». А мы закричим на него и скажем ему заткнуться.



Он всегда полон энергии. Даже когда сидишь с ним на скамейке, он всё время прыгает, орёт, а также наблюдает и делает всё на сто процентов. Ему всегда не терпится вернуться на лёд.



Он не из тех людей, которые плохо отзываются о других парнях, как некоторые хоккеисты… Он видит в человеке хорошие стороны и ладит со всеми.



У него уродливые туфли. Он молод и любит эти уродливые кроссовки, поэтому мы много смеёмся над этим. Они ужасные.



Если он будет играть 10-12 минут в третьей паре, это не составит труда для него. Летом мы всегда играем на турнирах „три на три“, можно проводить по три матча в день так. В обычной команде было бы девять парней, и они бы быстро менялись, но в его клубе летом иногда было четыре или пять парней, и он играл без чёртовых смен. Он любит это. А матч — по полтора часа.



Мы наблюдаем за ним: «Эй, ты никогда не устаешь? Что, чёрт возьми, ты пьёшь? Что, чёрт возьми, ты ешь?» А он отвечает: «Нет, я не устаю. Я хочу больше играть».



Просто, чёрт возьми, убейте его или сломайте ему коньки. Он может кататься ночью и днём, он будет кататься весь день, если вы его не остановите.



Он схватывает на лету? Мы ему что-то говорим, а он идёт и делает это в следующей смене», — приводит слова Киселевича Sportsnet.

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