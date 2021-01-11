Чешский журналист: у Фазеля слепая тяга к деньгам и власти, пора вносить перемены в ИИХФ

Журналист чешского спортивного издания Denik Томаш Прокоп критически оценил тёплую встречу президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Пора вносить изменения в правление ИИХФ. У Рене Фазеля… как бы поаккуратнее сказать. Глухая и слепая тяга к деньгам и власти. Надеюсь, это не останется без ответа в цивилизованных странах», — отметил Прокоп на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в эти минуты проходит встреча между президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
В мае в столице Беларуси должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории страны остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.
- 11 января 2021
-
13:09
-
13:00
-
12:15
-
11:01
- 10 января 2021
-
14:00
-
13:10
- 8 января 2021
-
22:50
-
01:38
- 5 января 2021
-
22:35
-
22:00
- 31 декабря 2020
-
11:30
- 29 декабря 2020
-
18:08
-
16:15
- 28 декабря 2020
-
17:45
-
12:03
- 27 декабря 2020
-
22:21
-
17:41
- 22 декабря 2020
-
23:40
-
15:46
- 20 декабря 2020
-
23:26
- 18 декабря 2020
-
12:01
-
11:37
-
10:55
-
09:35
-
08:45
- 17 декабря 2020
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
21:07
-
17:40
- 16 декабря 2020
-
13:11
- 13 декабря 2020
-
15:15
- 11 декабря 2020
-
15:43
-
15:33
-
08:20