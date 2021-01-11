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Чешский журналист: у Фазеля слепая тяга к деньгам и власти, пора вносить перемены в ИИХФ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Чешский журналист: у Фазеля слепая тяга к деньгам и власти, пора вносить перемены в ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Журналист чешского спортивного издания Denik Томаш Прокоп критически оценил тёплую встречу президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Пора вносить изменения в правление ИИХФ. У Рене Фазеля… как бы поаккуратнее сказать. Глухая и слепая тяга к деньгам и власти. Надеюсь, это не останется без ответа в цивилизованных странах», — отметил Прокоп на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в эти минуты проходит встреча между президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

В мае в столице Беларуси должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории страны остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

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