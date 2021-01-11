Чешский журналист: у Фазеля слепая тяга к деньгам и власти, пора вносить перемены в ИИХФ

Журналист чешского спортивного издания Denik Томаш Прокоп критически оценил тёплую встречу президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля с президентом Беларуси Александром Лукашенко.



«Пора вносить изменения в правление ИИХФ. У Рене Фазеля… как бы поаккуратнее сказать. Глухая и слепая тяга к деньгам и власти. Надеюсь, это не останется без ответа в цивилизованных странах», — отметил Прокоп на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в эти минуты проходит встреча между президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем и президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.



В мае в столице Беларуси должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории страны остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

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