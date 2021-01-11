Нуммеля: четыре страны Северной Европы составят единый фронт, в Беларуси играть нельзя

Глава финской федерации хоккея Харри Нуммеля прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира, который должен пройти в Беларуси и Латвии.



«Как я и говорил ранее, никакие соревнования в Беларуси проходить не должны. Требуется замена организатора чемпионата мира. Один из вариантов — сыграть весь турнир в Латвии. Что касается бойкота со стороны Финляндии, то мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе. Будем оценивать ситуацию в соответствии с решениями ИИХФ. Мы считаем, что чемпионат мира нужно перенести в другую страну, необходимо заботиться о безопасности и мерах по охране здоровья. Я верю, что четыре страны Северной Европы — Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия — будут действовать как единый фронт», — отметил Нуммеля в интервью Ilta-Sanomat.



Напомним, что ранее от участия в ЧМ-2021 на территории Беларуси отказалась Дания.

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