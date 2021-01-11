Лукашенко: в Европе недовольны, что в Беларуси нормальная обстановка в плане демократии

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о положении дел в стране в беседе с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем относительно ЧМ-2021.



«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Рене, это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью.



Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси всё нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали», — приводит слова Лукашенко Tribuna.com Беларусь.



Напомним, в мае в столице Беларуси должен пройти чемпионат мира по хоккею, но его проведение на территории страны остаётся под угрозой из-за серьёзного международного давления. В частности, от приезда в Минск уже отказалась сборная Дании.

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