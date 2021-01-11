Вячеслав Кулёмин — о состоянии после травмы: рвусь в бой

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин сообщил, что близок к возвращению в строй после травмы, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Витязем».



«Как себя чувствую после возвращения в основную группу? В целом неплохо. Соскучился по работе и матчам. Вкатываюсь и ловлю рабочий ритм.



Какие у меня шансы сыграть с «Витязем»? Рвусь в бой. Но всё решит тренерский штаб. Я хочу помочь команде в предстоящих матчах.



«Витязь»? Команда рвётся в плей-офф и на каждый матч будет выходить как на последний. Две встречи в гостях мы выиграли, но дома проиграли. Поэтому настраиваться нужно серьёзно. Уверен, что и болельщики нас поддержат так же громко, как в последних матчах. Ждём всех на трибунах!» — приводит слова Кулёмина официальная страница бело-голубых в «Телеграме».

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин выбыл до конца декабря