Агент Подколзина: по окончании контракта со СКА Василий присоединится к «Ванкуверу»

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы форварда Василия Подколзина, сообщил, что 19-летний хоккеист подпишет контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс» после истечения срока соглашения со СКА.
«Сегодня утром в прессе появилось много информации о том, что к Василию в клубе стали относиться предвзято в связи с его отъездом в НХЛ. Я как его агент хотел бы опровергнуть эту информацию. Абсолютно никакой предвзятости нет, и я от лица Василия хотел бы поблагодарить руководство СКА за то, что они с пониманием относятся к его решению. Да, действительно, по окончании контракта, 30 апреля, Василий подпишет соглашение с «Ванкувером». При этом он продолжит работать с первой командой, будет тренироваться и играть. Василий сделает всё возможное, чтобы принести максимальную пользу клубу и выполнить те задачи, которые были поставлены команде в начале сезона», — приводит слова Исакова Sport24.
Напомним, Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ-2019 под 10-м номером.
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