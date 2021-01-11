Суббэн и Вуд подрались во время двустороннего матча «Нью-Джерси»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» провёл двусторонний матч. «Белые» победили «красных» со счётом 3:2. В концовке второго периода на льду произошла драка между защитником Пи Кеем Суббэном и нападающим Майлзом Вудом.
«Братская драка. Что было, то было. Конечно, не обошлось без крови, но я и Пи Кей в полном порядке. Мы в хороших отношениях», — приводит слова Вуда пресс-служба «Нью-Джерси».
Посмотреть видео можно в «твиттере» обозревателя «Нью-Йорк Айлендерс» Роба Тауба.
Ранее новичок «Дэвилз» Кори Кроуфорд принял решение завершить спортивную карьеру. В межсезонье двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).
Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
17:42
-
17:30
-
16:41
-
16:26
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:27
-
15:14
-
14:51
-
14:29
-
13:54
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:25
-
12:15
-
11:59
-
11:46
-
11:01
-
10:57
-
10:31
-
09:56
-
09:17
-
08:59
-
08:32
-
06:18
-
06:00
- 10 января 2021
-
23:37
-
23:18
-
22:39
-
22:25
-
21:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам