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Суббэн и Вуд подрались во время двустороннего матча «Нью-Джерси»

Суббэн и Вуд подрались во время двустороннего матча «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» провёл двусторонний матч. «Белые» победили «красных» со счётом 3:2. В концовке второго периода на льду произошла драка между защитником Пи Кеем Суббэном и нападающим Майлзом Вудом.

«Братская драка. Что было, то было. Конечно, не обошлось без крови, но я и Пи Кей в полном порядке. Мы в хороших отношениях», — приводит слова Вуда пресс-служба «Нью-Джерси».

Посмотреть видео можно в «твиттере» обозревателя «Нью-Йорк Айлендерс» Роба Тауба.

Ранее новичок «Дэвилз» Кори Кроуфорд принял решение завершить спортивную карьеру. В межсезонье двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).

Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру
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