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«Тампа» выставила Тайлера Джонсона и Люка Шенна на драфт отказов

«Тампа» выставила Тайлера Джонсона и Люка Шенна на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

30-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон выставлен на драфт отказов, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, в контракте Джонсона был полный запрет на обмен, который связывал его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляла $ 5 млн в год. В минувшем сезоне он набрал в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ 31 (14+17) очко.

На драфт отказов был выставлен также 31-летний защитник Люк Шенн, с которым в межсезонье «молнии» подписали однолетний контракт с зарплатой $ 800 тыс. Кроме того, клуб отказался от Андреаса Боргмана, Кристофера Гибсона, Гемела Смита и Бена Томаса.

Напомним, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустит весь сезон-2020/2021. Он успешно перенёс операцию в Нью-Йорке.

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