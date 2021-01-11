Кори Перри и Михаэль Фролик выставлены «Монреалем» на драфт отказов

«Монреаль Канадиенс» выставил на драфт отказов нападающих Кори Перри и Михаэля Фролика, информирует официальный сайт канадского клуба. В межсезонье «Монреаль» подписал с форвардами однолетние контракты на $ 750 тыс.
На протяжении практически всей карьеры в НХЛ Перри выступал в составе «Анахайм Дакс», с которым в 2007 году завоевал Кубок Стэнли. В прошлом году канадский форвард играл за «Даллас Старз», вместе с которым дошёл до финала Кубка Стэнли. Подопечные Рика Боунесса в финале плей-офф в шестиматчевой серии уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).
Последним клубом Фролика была команда «Баффало Сэйбрз», куда он был обменян в январе 2020 года из «Калгари Флэймз». Нападающий выступал за «Калгари» с 2015 года. За карьеру в НХЛ он защищал также цвета «Флориды Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Виннипег Джетс». В общей сложности Фролик провёл в североамериканской лиге 831 встречу и набрал 380 (158+222) очков. Кроме тог, на счету Михала 47 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2013 году Фролик вместе с «Чикаго» выиграл главный трофей НХЛ.
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