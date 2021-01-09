Прайс представил новый шлем, на котором изображён биомеханический череп киборга

Голкипер клуба «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс презентовал новый игровой шлем, в котором будет выступать в новом сезоне.

На шлеме изображён биомеханический череп киборга, в мозг которого передаётся информация об игре легендарных вратарей «Канадиенс» прошлых лет – Патрика Руа, Кена Драйдена и Жака Планта. Их навыки передаются через плату Canadiens Goal Tender Power System, которая включает в себя световой индикатор Vezina Power. Провода от платы подключаются к объективу камеры, на которой изображен лучший снайпер в истории «Монреаля» Морис Ришар.

Фото: Официальный сайт НХЛ

33-летний Прайс в сезоне-2019/2020 в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ одержал 27 побед (четыре — на ноль). Голкипер отражал 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,79.