«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Локомотив»

«Спартак» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Сергей Широков. Два очка в составе «Спартака» набрал Артём Фёдоров (0+2). Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 22 броска. У «Локомотива» отличились Андре Петерссон, Александр Дарьин и Максим Осипов.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 13 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Локомотив» 14 января в Ярославле — с ЦСКА.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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