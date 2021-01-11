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«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Локомотив»

«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Спартак» дома обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Сергей Широков. Два очка в составе «Спартака» набрал Артём Фёдоров (0+2). Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 22 броска. У «Локомотива» отличились Андре Петерссон, Александр Дарьин и Максим Осипов.

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 13 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Локомотив» 14 января в Ярославле — с ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2021, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Петерссон (Осипов, Коршков) – 12:14' (5x5)   0:2 Дарьин (Ландер) – 15:51' (5x5)   1:2 Никонцев (Фёдоров) – 21:23' (5x5)   1:3 Осипов (Петерссон, Ткачёв) – 32:08' (5x5)   2:3 Талалуев (Цыплаков, Фёдоров) – 47:56' (5x5)   3:3 Кулик – 57:31' (5x5)   4:3 Широков – 58:34' (5x5)
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