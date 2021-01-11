Питерс — о Гроссе: хорошо сознавать, что есть вратарь, который выручит в нужный момент

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:0).

«Cегодня удалось контролировать ход матча. Питер Холланд красиво забил в большинстве, отлично сыграл Владислав Гросс. Соперник добавил в третьем периоде, но мы выстояли. Владислав последний раз играл в старте 17 сентября. У нас такая ситуация, что есть шесть легионеров и нам нужно решать вопрос, кто будет играть. Хорошо сознавать, что есть вратарь, который может выручить в нужный момент», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 13 января.