Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Куньлунь РС». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Питерс — о Гроссе: хорошо сознавать, что есть вратарь, который выручит в нужный момент

Питерс — о Гроссе: хорошо сознавать, что есть вратарь, который выручит в нужный момент
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:0).

«Cегодня удалось контролировать ход матча. Питер Холланд красиво забил в большинстве, отлично сыграл Владислав Гросс. Соперник добавил в третьем периоде, но мы выстояли. Владислав последний раз играл в старте 17 сентября. У нас такая ситуация, что есть шесть легионеров и нам нужно решать вопрос, кто будет играть. Хорошо сознавать, что есть вратарь, который может выручить в нужный момент», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 13 января.

Сын спортивного директора «Автомобилиста» оформил первый шат-аут в КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021