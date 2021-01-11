Широков: у «Спартака» получается побеждать и играть в правильный хоккей — это главное

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3).

«Мы провели хорошую игру, целостную. Все три периода играли здорово. Не опустили руки, гнули свою линию, что привело к удачном результату. Большая часть игры — это неравные составы. Здорово, что забили и сами не удалялись. Тренеры требуют от нас играть жёстко, агрессивно, но по правилам. Давать шансы в большинстве соперникам непозволительно.

Мой гол? Уходил от столкновения с вратарём, а защитник «Локомотива» меня увёз. Судьи разобрались, и шайба оказалась победной.

Все прекрасно понимали до Нового года, какое у нас турнирное положение, какие соперники впереди. Все готовились, тренировались. Всё идет по плану. Тренерский штаб уделяет много внимания физической подготовке. Начало сезона и сборы были скомканы, сейчас получается побеждать и играть в правильный хоккей — это самое главное.

Первую игру мы крупно проиграли «Локомотиву», но мы знали, что мы можем их обыгрывать. Хорошо, что сегодня победили и набрали важные очки», — приводит слова Широкова пресс-служба КХЛ.