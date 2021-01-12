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Гэри Беттмэн: для нас было бы дешевле закрыть двери и не играть сезон НХЛ

Гэри Беттмэн: для нас было бы дешевле закрыть двери и не играть сезон НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн высказался о предстоящем старте нового сезона лиги.

«Для нас было бы дешевле закрыть двери и не играть. Клубы потратят больше денег, играя, чем не играя, но наших владельцев это устраивает, потому что они знают, насколько важно играть для игроков и болельщиков», — приводит слова Беттмэна журналист Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

Ранее стало известно, что игроки готовы согласиться на увеличение процента отсрочки зарплаты на следующий сезон, но отказываются увеличивать процент эскроу. Летом стороны договорились, что в последние три сезона действия текущего коллективного соглашения (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) он будет составлять 6%.

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