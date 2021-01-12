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Эвандер Кейн объявил о банкротстве. Он задолжал $ 26,8 млн различным кредиторам

Эвандер Кейн объявил о банкротстве. Он задолжал $ 26,8 млн различным кредиторам
Хоккей / НХЛ 0
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Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве, сообщает The Athletic. В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет $ 26,8 млн. Его активы – $ 10,2 млн. Кэйн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и своё бывшее агентство Newport. Также отмечается, что игрок может пропустить предстоящий сезон НХЛ.

«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребёнка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», – говорится в заявлении о банкротстве.

Кейн в своём заявлении указал, что его доход является отрицательным (минус $ 91 131 в месяц). За последние 12 месяцев хоккеист потерял на азартных играх $ 1,5 млн.

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