Гросс — о первом шат-ауте в КХЛ: спасибо команде, что не оставили на растерзание

Голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:0). В этом матче российский вратарь оформил первый шат-аут в карьере.

«Ребята мне помогли — не дали создавать сопернику тяжёлых ситуаций, а я поймал свои шайбы. Вначале было тяжело войти в игру, долгое время не играл. Спасибо команде, что не оставили на растерзание, много помогали, выручили, я тоже старался делать свою работу», — цитирует Гросса пресс-служба КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Георгий Белоусов и Питер Холланд. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 13 января.