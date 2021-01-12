Руссо: трудно поверить, но до долгожданного дебюта Капризова в НХЛ осталось несколько дней

Обозреватель издания The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о предстоящем дебюте Кирилла Капризова в НХЛ.

«Трудно поверить, но до долгожданного дебюта Кирилла Капризова в НХЛ осталось всего несколько дней. Во время тренировочного лагеря он продемонстрировал, что у него действительно есть все инструменты, чтобы заиграть. От форварда трудно оторвать взгляд на каждой тренировке, потому что никогда не знаешь, какой ход он придумает, какой финт выполнит. В пятницу Капризов поймал длинный пас Райана Сутера от борта и реализовал выход один на один, пробив Каапо Кяхкёнена. Позже Капризов вывел к воротам ветерана Зака Паризе «слепым» пасом за спину.



В воскресенье Паризе и Капризов помогли забить Нику Бьюгстаду. В типичной тренерской манере наставник «Уайлд» Дин Эвасон продолжает восхищаться Капризовым, его вниманием к деталям и рабочей этикой», — отмечает Руссо.

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.