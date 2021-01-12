Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Шаров оформил дубль в матче с «Куньлунем». Это его первые голы в сезоне КХЛ

Александр Шаров оформил дубль в матче с «Куньлунем». Это его первые голы в сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Куньлунь Ред Стар». В ходе второго периода впереди команда Сергея Светлова — 3:0.

В составе хабаровской команды дубль оформил нападающий четвёртого звена Александр Шаров. Примечательно, что 25-летний нападающий стал игроком «Амура» в ходе сезона в результате обмена с «Трактором». В этом сезоне российский форвард провёл 15 матчей в челябинской команде и ещё девять встреч за «Амур» и никак не мог открыть счёт заброшенными шайбам. Голы в ворота «Куньлуня» стали для Шарова первыми в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Участник Матча звёзд МХЛ 2017 года Матвей Заседа забросил первую шайбу в КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021