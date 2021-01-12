Александр Шаров оформил дубль в матче с «Куньлунем». Это его первые голы в сезоне КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Куньлунь Ред Стар». В ходе второго периода впереди команда Сергея Светлова — 3:0.

В составе хабаровской команды дубль оформил нападающий четвёртого звена Александр Шаров. Примечательно, что 25-летний нападающий стал игроком «Амура» в ходе сезона в результате обмена с «Трактором». В этом сезоне российский форвард провёл 15 матчей в челябинской команде и ещё девять встреч за «Амур» и никак не мог открыть счёт заброшенными шайбам. Голы в ворота «Куньлуня» стали для Шарова первыми в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.