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Нападающий «Амура» Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом «Куньлуня» Спенсером Фу

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом «Куньлуня» Спенсером Фу
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Куньлунь Ред Стар». В ходе второго периода впереди команда Сергея Светлова — 3:0.

На 35-й минуте матча нападающий хозяев Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом гостей Спенсером Фу. Чешский форвард завершил драку красивым борцовским приёмом, в результате которого Фу оказался на льду. По итогам инцидента Зогорна был наказан малым штрафом за грубость, большим — за драку и дисциплинарным — за неспортивное поведение. Таким образом, суммарно Томаш получил 17 минут штрафного времени. В свою очередь Фу заработал пять минут штрафа за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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