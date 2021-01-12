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Тренер «Ак Барса»: 22 минуты штрафа – это много. Из-за этого мы и проиграли «Салавату»

Тренер «Ак Барса»: 22 минуты штрафа – это много. Из-за этого мы и проиграли «Салавату»
Хоккей / КХЛ 0
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Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча состоится сегодня, 12 января. Начало – в 16:30 мск.

«Мы поговорили с ребятами насчёт удалений. Нужно терпеливо играть и не давать шансов сопернику. У нас много удалений за игру высоко поднятой клюшкой, на это обратили внимание. Всё-таки одни и те же ребята выходят играть в меньшинстве. 22 минуты штрафа – это очень много, из-за этого мы и проиграли «Салавату». При «пять на пять» мы играли здорово, были моменты, в течение двух периодов была равная игра. Нужно было сыграть терпеливо, для нас это урок.

Что скажу о сопернике? Мастеровитая, дисциплинированная команда с хорошей обороной. У «Барыса» есть интересные нападающие, которые могут исполнить в любой момент. Будем играть на маленькой площадке, поэтому нужно сыграть очень внимательно, строго, без потерь шайбы и уделить внимание обороне. У «Барыса» хорошие легионеры. В команде сбалансированные звенья, в последних играх они на ходу. У них есть кому исполнить: Старченко, Диц, Михайлис, легионеры, опять же. Но нам нужно отталкиваться от своей игры», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.

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