«Амур» продлил победную серию до трёх матчей, повторно обыграв «Куньлунь Ред Стар»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Светлова, продлившей победную серию до двух матчей. 10 января команды также встречались в Хабаровске — тогда «Амур» победил со счётом 5:4.

Сегодня в составе хабаровской команды дубль оформил нападающий четвёртого звена Александр Шаров. Примечательно, что 25-летний нападающий стал игроком «Амура» в ходе сезона в результате обмена с «Трактором». В этом сезоне российский форвард провёл 15 матчей в челябинской команде и ещё девять встреч за «Амур» и никак не мог открыть счёт заброшенными шайбам. Голы в ворота «Куньлуня» стали для Шарова первыми в нынешнем сезоне. Третью шайбу «тигров» забросил нападающий Дмитрий Лугин. В составе «драконов» в заключительной трети отличился Вячеслав Лещенко.

На 35-й минуте матча нападающий хозяев Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом гостей Спенсером Фу. Чешский форвард завершил драку красивым борцовским приёмом, в результате которого Фу оказался на льду.