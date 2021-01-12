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«Амур» продлил победную серию до трёх матчей, повторно обыграв «Куньлунь Ред Стар»

«Амур» продлил победную серию до трёх матчей, повторно обыграв «Куньлунь Ред Стар»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Светлова, продлившей победную серию до двух матчей. 10 января команды также встречались в Хабаровске — тогда «Амур» победил со счётом 5:4.

Сегодня в составе хабаровской команды дубль оформил нападающий четвёртого звена Александр Шаров. Примечательно, что 25-летний нападающий стал игроком «Амура» в ходе сезона в результате обмена с «Трактором». В этом сезоне российский форвард провёл 15 матчей в челябинской команде и ещё девять встреч за «Амур» и никак не мог открыть счёт заброшенными шайбам. Голы в ворота «Куньлуня» стали для Шарова первыми в нынешнем сезоне. Третью шайбу «тигров» забросил нападающий Дмитрий Лугин. В составе «драконов» в заключительной трети отличился Вячеслав Лещенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2021, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шаров – 11:17' (5x5)   2:0 Шаров (Михасёнок) – 21:56' (5x5)   3:0 Лугин (Васильев, Бутузов) – 22:03' (5x5)   3:1 Лещенко (Николишин, Локхарт) – 53:44' (5x4)

На 35-й минуте матча нападающий хозяев Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом гостей Спенсером Фу. Чешский форвард завершил драку красивым борцовским приёмом, в результате которого Фу оказался на льду.

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна провёл эффектный бой с форвардом «Куньлуня» Спенсером Фу
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