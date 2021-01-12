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«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Сибирью»

«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Шайбы в составе победителей забросили Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Пётр Хохряков. Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 22 броска. У «Сибири» отличился Виктор Комаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Салават Юлаев» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 14 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2021, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Комаров (Гуркин, Йокипакка) – 47:59' (5x5)   1:1 Мухамадуллин (Башкиров, Хохряков) – 54:24' (5x5)   1:2 Плэтт – 58:29' (5x5)   1:3 Хохряков – 58:58' (en)
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