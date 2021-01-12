«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Сибирью»
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Шайбы в составе победителей забросили Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Пётр Хохряков. Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 22 броска. У «Сибири» отличился Виктор Комаров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье поражение новосибирского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Салават Юлаев» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 14 января.
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