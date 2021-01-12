СКА — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Аскаров, Подколзин в 4-м звене

СКА и ХК «Сочи» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 12 января, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Аскаров (Самонов);

Бенгтссон — Белов, Стрёмвалль — Кемппайнен — Галимов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Антипин — Кирсанов, Тимкин — Аалтонен — Кетов;

Дыбленко, Кукштель, Грошев — Цицюра — Подколзин.

«Сочи»:

Третьяк (Красиков);

Рундблад — Мищенко, Петьков — Точинский — Шмелёв;

Александров — Мироманов, Карьялайнен — Рубцов — Руденков;

Валенцов — Погоришный, Володин — Глотов — Шен;

Седов, Гараев, Галимов — Курбатов — Феоктистов.