«Совершенно нелепый вывод». Подколзин опроверг слухи о предвзятом отношении в СКА

Капитан молодёжной сборной России и нападающий СКА Василий Подколзин опроверг слухи о предвзятом отношении к нему в «армейском» клубе из-за отказа продлить контракт. Вчера, 10 января, форвард не попал в заявку на матч с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Состав на каждую игру определяет тренерский штаб, им виднее, кто в каком состоянии. Конечно, не могли не сказаться перелёт и смена часовых поясов – мне дали восстановиться на сто процентов. У нас в команде собраны сильные игроки, конкуренция высокая, это повод работать над собой. Игра интересная была, упорная, как и любая наша встреча с ЦСКА. Немного не хватило в овертайме, но будем идти дальше, готовиться.

Да, видел, совершенно нелепый вывод. При любой возможности буду помогать команде с максимальной отдачей. Тренерам виднее, кто может дать результат в том или ином матче. Я — игрок СКА, и у нас серьёзные цели на сезон, впереди плей-офф, надо восстановиться и прийти в свою лучшую форму перед самым ответственным отрезком чемпионата», — приводит слова Подколзина Metaratings.ru.