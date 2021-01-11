«Совершенно нелепый вывод». Подколзин опроверг слухи о предвзятом отношении в СКА

Капитан молодёжной сборной России и нападающий СКА Василий Подколзин опроверг слухи о предвзятом отношении к нему в «армейском» клубе из-за отказа продлить контракт. Вчера, 10 января, форвард не попал в заявку на матч с ЦСКА (2:3 ОТ).
«Состав на каждую игру определяет тренерский штаб, им виднее, кто в каком состоянии. Конечно, не могли не сказаться перелёт и смена часовых поясов – мне дали восстановиться на сто процентов. У нас в команде собраны сильные игроки, конкуренция высокая, это повод работать над собой. Игра интересная была, упорная, как и любая наша встреча с ЦСКА. Немного не хватило в овертайме, но будем идти дальше, готовиться.
Да, видел, совершенно нелепый вывод. При любой возможности буду помогать команде с максимальной отдачей. Тренерам виднее, кто может дать результат в том или ином матче. Я — игрок СКА, и у нас серьёзные цели на сезон, впереди плей-офф, надо восстановиться и прийти в свою лучшую форму перед самым ответственным отрезком чемпионата», — приводит слова Подколзина Metaratings.ru.
- 11 января 2021
-
17:42
-
17:30
-
16:41
-
16:26
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:27
-
15:14
-
14:51
-
14:29
-
13:54
-
13:47
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:25
-
12:15
-
11:59
-
11:46
-
11:01
-
10:57
-
10:31
-
09:56
-
09:17
-
08:59
-
08:32
-
06:18
-
06:00
- 10 января 2021
-
23:37
-
23:18
-
22:39
-
22:25
-
21:55