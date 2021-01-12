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Яшкин — первый игрок в истории КХЛ, забросивший по 30 шайб в первых двух сезонах в лиге

Яшкин — первый игрок в истории КХЛ, забросивший по 30 шайб в первых двух сезонах в лиге
Хоккей / КХЛ 0
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«Динамо» обыграло подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победный гол в концовке третьего периода забил нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. Благодаря этому чешский форвард стал первым хоккеистом в истории КХЛ, который забросил по 30 шайб в первых двух сезонах в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем регулярном чемпионате 27-летний Яшкин провёл 44 матча, забросил 30 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+11». В минувшем сезоне он забил 31 гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 января дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 14 января в Челябинске — с местным «Трактором».

Шайба Яшкина принесла московскому «Динамо» победу в матче с «Витязем»
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