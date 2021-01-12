Крикунов – о звене Шипачёва: они тоже живые люди

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Я скажу, что мы понимали, что соперник будет играть от ножа – им необходимо набирать очки. Поэтому больше внимания уделяли обороне, чем атаке. Были моменты, и могли забить больше чем два гола, но только после того, как счёт стал 1:1, пошли в атаку. Забили гол – и дальше сохраняли победный результат.

Состояние звена Шипачёва после праздников? Пока они не играют в свою силу, но они тоже живые люди. Понимаете, они же не могут быть постоянно быть выше всех. Это же и физическое состояние, и форма. Они много играют, тратят много сил, поэтому не успевают восстанавливаться. В этом месяце у нас много матчей, но хотя бы есть небольшие перерывы между ними. Думаю, что они отойдут и будут нормально играть. В меньшинстве они сегодня много играли, потому что у нас игрок травму получил. Приходилось их ставить.

Сергеев в большинстве заменяет получившего травму Хиетанена. В связи с тем, что Юусо нет, поставили Андрея в это звено и в равные составы. Эпидемия травм – это следствие того, что не было полноценной предсезонной подготовки. Две недели здоровые люди просидели в карантине.

Прогрессирует ли Верещагин? Он играет на каком-то своём уровне», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.