Фазель: должен признаться — в Минске я играл с огнём. И немного обжёгся

Глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель прокомментировал свою встречу в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После встречи функционер подвергся шквалу критики со стороны некоторых европейских политиков. В частности, общественность возмутила фотография, на которой Фазель обнимается с Лукашенко.
«Целью моей поездки было обсуждение с Лукашенко судьбы чемпионата мира в Минске. У меня с ним хорошие отношения уже 20 лет — мы вместе играли в хоккей и много общались, в том числе и в 2014 году, когда в Беларуси прошёл первый чемпионат мира. Мы хотели воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко.
Прошу прощения, если наше фото создаёт впечатление, что я поддерживаю события и репрессии в Беларуси. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чемпионат мира по хоккею ведёт к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко.
У нас есть контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Провести ЧМ — наш долг. Если это не остановить сейчас, то будут последствия. Поэтому мы сказали себе: почему бы не попытаться убедить Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно что он стремится к диалогу с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси — это что-то изменит в стране? Конечно же нет. Сам Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, что он готов провести новые выборы. Должен признаться: в Минске я играл с огнём. И немного обжёгся. Теперь изменить это мнение будет сложно.
Не чувствую, что меня использовали. С такими людьми, как Лукашенко, тяжело вести переговоры. Но благодаря нашим особым отношениям мы смогли перейти от слов к делу. Однако в социальных сетях вы очень быстро делаете выводы из увиденного — мне ужасно жаль по этому поводу. Уверен, что я не сделал ничего плохого. С помощью этого ЧМ мы можем добиться того, чего иначе не достичь. Кто-то чего-то добился в Беларуси санкциями и бойкотами? Никто. Я идеалист в плане отношения к спорту, он нужен для того, чтобы люди собирались вместе. У него есть эта сила», — цитирует Фазеля SRF Swiss Radio.
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