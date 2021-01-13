Малахов: Овечкин обязательно получит свои деньги, сколько бы ни попросил

Тренер по развитию молодых игроков «Нью-Йорк Айлендерс» Владимир Малахов ответил на вопрос, скажется ли контрактный год на игре капитана «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Не думаю. Овечкин – взрослый парень, профессионал. Свои деньги он обязательно получит, сколько бы ни попросил, хотя, конечно, речь не идёт о каких-то неразумных цифрах. Наверное, они будут чуть больше, нежели по старому контракту. Только так надо относиться к спортсмену, который является образцом клубного патриотизма, выступая за «Вашингтон» с 2005 года.

Рекорд Гретцки? В этом плане ему будет тяжеловато, хотя рекорды для того и фиксируются, чтобы их потом бить. Саша стареет, да и лига поменялась. Она сейчас совсем не та, что была во времена Гретцки. Хоккей стал более динамичным. Это три десятка лет назад защитник Пол Коффи забрасывал по 30-40 шайб за сезон. Я в своём дебютном сезоне в НХЛ набрал 52 очка, а на следующий год – 57, не попав оба раза в десятку лучших защитников-бомбардиров. Чтобы догнать Гретцки, надо за чемпионат забрасывать по 50 шайб. В укороченном формате сделать это нереально», — цитирует Малахова сайт «Команда России».