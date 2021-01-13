Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Сергея Шумакова, сообщил, что его клиент пропустит остаток сезона КХЛ. Хоккеист не играл с 28 декабря и пропустил четыре последних матча екатеринбургской команды из-за полученного на тренировке повреждения.

«Всё нормально, Сергея уже прооперировали. Конкретную травму может оглашать только клуб. Травму он получил на тренировке. Сергей пропустит остаток сезона», — цитирует Бабаева Sport24.

В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей за «Авангард», в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. После обмена в «Автомобилист» Шумаков провёл шесть матчей, не набрав очков.

Крылов: если бы Шумаков не просил об обмене, «Авангард» бы его никуда не поменял
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021