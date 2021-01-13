Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона КХЛ
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Сергея Шумакова, сообщил, что его клиент пропустит остаток сезона КХЛ. Хоккеист не играл с 28 декабря и пропустил четыре последних матча екатеринбургской команды из-за полученного на тренировке повреждения.
«Всё нормально, Сергея уже прооперировали. Конкретную травму может оглашать только клуб. Травму он получил на тренировке. Сергей пропустит остаток сезона», — цитирует Бабаева Sport24.
В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей за «Авангард», в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. После обмена в «Автомобилист» Шумаков провёл шесть матчей, не набрав очков.
Крылов: если бы Шумаков не просил об обмене, «Авангард» бы его никуда не поменял
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