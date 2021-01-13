Хартли: если «Авангард» будет играть как сегодня, то никогда не победит

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:5).
«Не могу сказать, что сегодня мы здорово отыграли. Местами перемудрили, часто просто дарили противнику шайбу и в итоге заслуженное поражение потерпели. Если будем так играть, как сегодня, то победы никогда не достигнем.
Грубец сегодня был как и вся команда в целом — далеко не лучший матч. Я знаю, на что способен Ковальчук, что он может привнести в команду. Мне нравится, что я сейчас вижу в его исполнении на льду и вне льда, это отличный лидер нашей команды», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Дэвида Немировски.
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