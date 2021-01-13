Якупов — о пропущенных голах в большинстве: просто ошибки, парни хотят играть нестандартно

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:5).
«Проиграли, что тут говорить. Оценка встречи плохая, пропустили в меньшинстве, в большинстве. Всё было в наших руках, но сами подарили сопернику победу. Тяжело судить со стороны, ребята ошибались, но и удачи не хватило. Нормально чувствовал себя после паузы, Новый год затянулся. Но всё хорошо. Вышел в другой тройке? Да ничего не поменялось. Это не наше дело, выбирать партнёров, никаких претензий ни к кому, нормально сыграли.
Почему пропустили в большинстве? Да ошибки просто. Где-то шайба скакнула, бывает. Не может быть, чтобы всё идеально было, чтобы только в большинстве забивать. «Торпедо» — отличная команда. Нам говорили перед матчем, что они всегда в контратаки убегают, быстрые, юркие нападающие. Так и произошло. Понятно, нельзя так ошибаться, но это хоккей. Парни стараются, хотят сыграть нестандартно, у нас мастеровитая команда, которая может и хочет играть в пас. Ничего страшного, следующая встреча лучше будет.
Крупные счета в последнее время? Да, есть такое. Причины назовут тренеры, но вот сегодня, например, такие неоднозначные голы. Провалов не было, просто неудачные случаи. Да, впереди непростой и очень важный выезд, топовые команды. Это будет хороший экзамен перед плей-офф, нельзя упускать очки», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 января 2021
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