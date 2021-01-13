Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Якупов — о пропущенных голах в большинстве: просто ошибки, парни хотят играть нестандартно

Якупов — о пропущенных голах в большинстве: просто ошибки, парни хотят играть нестандартно
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:5).

«Проиграли, что тут говорить. Оценка встречи плохая, пропустили в меньшинстве, в большинстве. Всё было в наших руках, но сами подарили сопернику победу. Тяжело судить со стороны, ребята ошибались, но и удачи не хватило. Нормально чувствовал себя после паузы, Новый год затянулся. Но всё хорошо. Вышел в другой тройке? Да ничего не поменялось. Это не наше дело, выбирать партнёров, никаких претензий ни к кому, нормально сыграли.

Почему пропустили в большинстве? Да ошибки просто. Где-то шайба скакнула, бывает. Не может быть, чтобы всё идеально было, чтобы только в большинстве забивать. «Торпедо» — отличная команда. Нам говорили перед матчем, что они всегда в контратаки убегают, быстрые, юркие нападающие. Так и произошло. Понятно, нельзя так ошибаться, но это хоккей. Парни стараются, хотят сыграть нестандартно, у нас мастеровитая команда, которая может и хочет играть в пас. Ничего страшного, следующая встреча лучше будет.

Крупные счета в последнее время? Да, есть такое. Причины назовут тренеры, но вот сегодня, например, такие неоднозначные голы. Провалов не было, просто неудачные случаи. Да, впереди непростой и очень важный выезд, топовые команды. Это будет хороший экзамен перед плей-офф, нельзя упускать очки», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021