Панарин назначен одним из четырёх альтернативных капитанов «Рейнджерс»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объявил, что у команды в нынешнем сезоне не будет капитана, сообщает обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что у «Рейнджерс» будет четыре альтернативных капитана: Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Артемий Панарин.
Напомним, Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В то межсезонье российский нападающий заключил контракт с «Нью-Йорком» на семь лет и общую сумму $ 81,5 млн. В среднем за год Панарин получает $ 11,64 млн.
В минувшем сезоне Артемий в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил 32 шайбы и отдал 63 результативные передачи при показателе полезности «+36» и 20 минутах штрафного времени.
Макдэвид — лучший игрок НХЛ по версии TSN, Панарин — 6-й, Овечкин — 12-й
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