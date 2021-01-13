«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в шести матчах, в овертайме обыграв «Йокерит»
Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл финский «Йокерит». Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.
На 1-й минуте матча Йонас Энлунд, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. На 9-й минуте Брэндон Макмиллан увеличил преимущество нижнекамцев. На 13-й минуте Брайан О'Нилл отыграл одну шайбу. В середине второго периода Вели-Матти Савинайнен сравнял счёт, реализовав численное большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Рафаэль Бикмуллин.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2021, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Энлунд (Брынцев, Осипов) – 00:41' (5x4) 2:0 Макмиллан (Юханссон, Бикмуллин) – 08:58' (5x5) 2:1 О'Нилл (Хаапала, Скленичка) – 12:26' (5x5) 2:2 Савинайнен (Хаапала, Лёв) – 28:24' (5x4) 3:2 Бикмуллин (Галузин, Волгин) – 64:42' (4x3)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 15 января в Москве встретится с местным «Спартаком», «Нефтехимик» 17 января в Нижнекамске — с рижским «Динамо».
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