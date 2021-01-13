«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в шести матчах, в овертайме обыграв «Йокерит»

Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл финский «Йокерит». Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.



На 1-й минуте матча Йонас Энлунд, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. На 9-й минуте Брэндон Макмиллан увеличил преимущество нижнекамцев. На 13-й минуте Брайан О'Нилл отыграл одну шайбу. В середине второго периода Вели-Матти Савинайнен сравнял счёт, реализовав численное большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Рафаэль Бикмуллин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 15 января в Москве встретится с местным «Спартаком», «Нефтехимик» 17 января в Нижнекамске — с рижским «Динамо».