Кросби отличился в матче с «Филадельфией» после грубой ошибки Харта при выходе из ворот

В ночь с 13 на 14 января состоялся первый матч нового сезона НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В начале 2-го периода канадский звёздный форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби умело воспользовался грубой ошибкой молодого 22-летнего стража ворот «Филадельфии» Картера Харта, который допустил погрешность при передаче из-за собственных ворот, отправив шайбу точно на клюшку нападающему соперников.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В матче с «Филадельфией» Кросби провёл на льду 18 минут 34 секунды, отметившись заброшенной шайбой и завершив встречу с показателем полезности «-1».
- 14 января 2021
-
06:42
-
06:21
-
06:17
-
05:54
-
05:36
-
04:39
-
03:54
-
03:15
-
02:33
-
01:50
- 13 января 2021
-
23:42
-
23:12
-
22:58
-
22:48
-
22:15
-
21:37
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:03
-
19:54
-
19:43
-
19:39
-
19:18
-
18:44
-
18:29
-
18:24
-
17:49
-
17:30
-
17:03
-
16:33