Кросби отличился в матче с «Филадельфией» после грубой ошибки Харта при выходе из ворот

В ночь с 13 на 14 января состоялся первый матч нового сезона НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В начале 2-го периода канадский звёздный форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби умело воспользовался грубой ошибкой молодого 22-летнего стража ворот «Филадельфии» Картера Харта, который допустил погрешность при передаче из-за собственных ворот, отправив шайбу точно на клюшку нападающему соперников.

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В матче с «Филадельфией» Кросби провёл на льду 18 минут 34 секунды, отметившись заброшенной шайбой и завершив встречу с показателем полезности «-1».