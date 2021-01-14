«Тампа» подняла чемпионский баннер под своды арены перед игрой с «Чикаго»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду громит «Чикаго Блэкхоукс» — 5:0 к середине 3-го периода.

Перед началом встречи состоялась торжественная церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены. Таким образом «Тампа» отметила победу в Кубке Стэнли — 2020.

«Тренеры, персонал, игроки и их семьи первыми видят чемпионский баннер», — гласит сообщение пресс-службы «Тампы».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, что в прошлом сезоне «Тампа» во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей, обыграв в финальной серии «Даллас Старз» со счётом 4-2.