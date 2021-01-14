Андрей Василевский совершил эффектный сейв после броска в упор от Эндрю Шоу

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду разгромил «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1.

В составе «Тампы» отличились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Автором единственной заброшенной шайбы у «Чикаго» стал Дилан Строум.

На исходе второго периода голкипер «молний» Андрей Василевский совершил эффектный сейв после броска в упор в исполнении нападающего «ястребов» Эндрю Шоу. Канадский форвард добивал шайбу в пустой угол ворот «Лайтнинг», но российский голкипер успел щитком парировать бросок Шоу.

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