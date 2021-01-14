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Montreal Journal: если Романов продолжит в том же духе, то станет хорошим защитником в НХЛ

Montreal Journal: если Романов продолжит в том же духе, то станет хорошим защитником в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Обозреватель Montreal Journal Жан-Франсуа Шомон высоко оценил игру защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова в дебютном матче в НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4 ОТ).

«Романов никогда не играл в НХЛ, но в своём первом матче задал тон всей игре. Он подобрал шайбу за воротами Кэри Прайса, а затем отдал точный длинный пас на Тайлера Тоффоли — это было его первое действие. Прежде чем смениться, он сделал свой первый бросок в створ. Если он продолжит в том же духе, то поднимется до уровня очень хороших защитников НХЛ. Не случайно он отдал великолепную голевую передачу на Томаша Татара», — отметил Шомон.

Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.

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