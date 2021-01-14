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Montreal Gazette — о Романове: россиянин продемонстрировал умение отменно владеть шайбой

Montreal Gazette — о Романове: россиянин продемонстрировал умение отменно владеть шайбой
Хоккей / НХЛ 0
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Обозреватель издания Montreal Gazette оценил дебют российского защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ) россиянин отметился голевой передачей.

«Молодой россиянин продемонстрировал, что может отменно владеть шайбой, удерживая её в зоне атаки. А его пас через две зоны позволил Татару выйти один на один, это была прекрасная передача. Новички выглядели очень хорошо, вот только «Монреаль» проиграл», — отметил автор.

Романов стал всего третьим защитником канадской команды за последние 40 лет, кому удалось совершить результативное действие в первом же матче сезона и одновременно первой встрече за карьеру в лиге. В сезоне-1984/1985 это сделал Петр Свобода, а в 2000 году — Андрей Марков.

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