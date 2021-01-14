Результативная передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:4.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (дубль), Джордан Кайру и Кайл Клиффорд. Единственную шайбу у «Колорадо» забросил форвард Андре Бураковски, реализовав численное преимущество.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео голевой передачи Барбашёва можно на сайте «Яндекс.Эфир».
25-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 12 минут 49 секунд и, отметившись результативной передачей на Клиффорда, завершил встречу с показателем полезности «+1». Его соотечественник из «Колорадо» Валерий Ничушкин за 8 минут 42 секунды баллов за результативность на свой счёт не записал, а его коэффициент полезности составил «0».
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