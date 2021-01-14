Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результативная передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Результативная передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:4.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (дубль), Джордан Кайру и Кайл Клиффорд. Единственную шайбу у «Колорадо» забросил форвард Андре Бураковски, реализовав численное преимущество.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео голевой передачи Барбашёва можно на сайте «Яндекс.Эфир».

25-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 12 минут 49 секунд и, отметившись результативной передачей на Клиффорда, завершил встречу с показателем полезности «+1». Его соотечественник из «Колорадо» Валерий Ничушкин за 8 минут 42 секунды баллов за результативность на свой счёт не записал, а его коэффициент полезности составил «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 06:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бураковски (Комфер, Жирар) – 04:55' (5x4)   1:1 Сундквист (Шварц, Томас) – 09:32' (5x5)   1:2 Кайру (Бозак, Сэнфорд) – 13:15' (5x5)   1:3 Клиффорд (Барбашев) – 46:46' (5x5)   1:4 Сундквист (Томас) – 54:22' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021